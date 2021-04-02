В Саратовской области 2 апреля ожидается без осадков

В Саратовской области сегодня, 2 апреля, ожидается сухая погода с переменной облачностью.

- Утром местами будет туман с видимостью 500–1000 метров, ветер подует со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Днем потеплеет до +6… +11 градусов, а на юге — местами до +16.

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