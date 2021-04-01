Николай Панков: Необходимо поддержать молодых профессионалов

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Депутат Госдумы Николай Панков встретился с коллективами техникумов и колледжей Балаковского района.

В том числе, это Балаковский политехнический техникум, промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова, Поволжский колледж технологий и менеджмента и Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум.

На встречах обсудили проблемы, важные для среднего профессионального образования района.

- Все больше растет потребность предприятий в специалистах среднего звена. И радует, что учреждения СПО не только готовят востребованные кадры, но и работают на перспективу. В районе реализуются важные проекты, будет построен новый аэропорт. Через несколько лет будут нужны специалисты в сфере логистики, и уже сейчас политехнический техникум занимается лицензированием этой специальности, – отметил Панков.

Чтобы поддержать учреждения среднего профессионального образования, будут выделены средства на текущие нужды: инвентарь, технику или мебель. А преподаватели будут получать доплату за классное руководство.

Шла речь и о том, как поддержать молодых профессионалов. Участники встречи предложили внести коррективы в правила зачисления в вузы. Так, чтобы выпускники техникумов, лицеев и колледжей, показавшие высокий результат на профессиональных соревнованиях, имели преимущество при поступлении на бюджетные места.

- Считаю, это хорошая идея, и буду обсуждать ее с вузами. В том числе, в аграрном университете, где возглавляю попечительской совет. Ведь во время ЕГЭ начисляются дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Было бы справедливо поддержать и наших молодых профессионалов. Но хочу сказать, что государство стремится к тому, чтобы в вузах было больше бюджетных мест, и у каждого была возможность получить высшее образование бесплатно, – подчеркнул депутат.

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