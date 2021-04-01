В Саратове безработная нашла на улице кошелек с 37 тысячами рублей

В Кировском районе Саратова участковый раскрыл кражу кошелька.

- 30-летняя женщина на улице потеряла кошелек с 37 тыс. рублей и заметила это только дома. Поиски вещи на улице не дали результата, и она пошла в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Правоохранители возбудили дело, а участковый задержал 47-летнюю безработную и ранее не судимую женщину. Она потратила деньги, а сам кошелек выбросила в мусорный бак.

Ей выписали подписку о невыезде.

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