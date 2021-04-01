Пьяный водитель в Аткарске на большой скорости пытался уйти от погони

В Аткарске Саратовской области сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, мужчина пытался уйти от погони на автомобиле Audi A4.

В ведомстве рассказали, что мужчина, видимо, понадеялся на скорость своей иномарки, но у полицейских машины оказались не менее мощные, а водительским мастерством правоохранители превосходили нарушителя. Тем более, гражданин не рассчитал топливо в бензобаке.

В итоге мужчину удалось задержать, несмотря на то, что он развил скорость до 220 км в час. Выяснилось, что он был пьян.

На него составлены несколько административных протоколов. В том числе – за нетрезвое вождение, выезд на встречную полосу, неповиновение требованиям сотрудников полиции.

Теперь мужчине грозит крупный штраф и лишение прав.

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