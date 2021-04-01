Прокуратура проверяет массовое отравление в детском саду в Саратове

В Саратове отравились воспитанники детского сада.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, начата проверка информации, распространенной в СМИ.

Речь идет о детском саду «Совенок» в Октябрьском районе. Прокуроры выехали на место, начата проверка организации питания и обеспечения безопасности детей.

По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

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