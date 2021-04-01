Нападение собаки на ребенка у горпарка в Саратове: СКР начал проверку

В центре Саратова собака напала на ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, начата проверка в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела о халатности должностных лиц администрации города.
ЧП случилось 1 апреля в 11:30 на улице Чернышевского. У входа в горпарк собака начала вести себя агрессивно и кинулась на девочку, которая гуляла вместе с матерью.
Следователи СКР по Саратовской области всесторонне проверят случившееся. Будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города в части отлова безнадзорных животных.
Уголовные дела, связанные с нападениями собак на детей, находятся на особом контроле в СКР, который возглавляет Александр Бастрыкин.
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