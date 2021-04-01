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Происшествия1 апреля 2021 15:39

В Марксовском районе мужчина погиб на пожаре среди нежилых домов

О возгорании в полицию сообщил местный фермер
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Марксовском районе дотла сгорел дом

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксовском районе сегодня ночью, с 31 марта на 1 апреля, на пожаре погиб мужчина.

- По данным следствия, утром сотрудник фермы в селе Пугачевка обнаружил, что неподалеку дотла выгорел жилой дом, в котором жил его 57-летний знакомый. А близлежащие дома нежилые. Мужчина позвонил в полицию. Также приехали сотрудники пожарной службы. При разборе конструкций обнаружены останки погибшего, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

Следователи организовали доследственную проверку. Выяснилось, что дом отапливался дровяной печью. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Следователи организовали доследственную проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти.

На пожаре погиб мужчина

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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