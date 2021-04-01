Нештатная ситуация на ТЭЦ-4 в Балакове: планировался капитальный ремонт турбогенератора

Появились подробности нештатной ситуации на ТЭЦ-4 в Балакове.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Балаковского района, сигнал от дежурного поступил в 15:03.

На ТЭЦ произошла авария на котле №7 турбины №7. Котлы №5 и 6 работают в штатном режиме.

Это привело к снижению температуры теплоносителя с 70 до 50 градусов. Планируется восстановить параметры в ближайшее время.

Примечательно, что филиал компании «Т Плюс» планирует направить на техническое вооружение и ремонт ТЭЦ более 190 млн рублей. На эти средства будет капитально отремонтирован турбогенератор №7, пиковый водогрейный котел №3 и проведен средний ремонт турбины №7.

Также программа технического перевооружения Балаковской ТЭЦ-4 включает в себя модернизацию основного оборудования станции, комплекса очистных сооружений, топливного участка. Запланированы работы по техперевооружению зданий производственных помещений, системы освещения, охранной сигнализации и т. д.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.