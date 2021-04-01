Житель Вольска насмерть замерз между гаражами

Тело мужчины найдено в гаражном кооперативе
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области 1 апреля найдено тело мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп обнаружил владелец гаража в ГСК вблизи дома №56 по улице Волгоградская.
Мужчина без признаков жизни лежал на дороге между гаражами. Следователи обнаружили поблизости верхнюю одежду и обувь. Предполагается, что причиной смерти могло стать переохлаждение.
Установлена личность погибшего, им оказался 57-летний местный житель.
Начата доследственная проверка.
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