В Саратовской области жители отдали почти 2 млн мошеннникам

В Саратовской области за сутки мошенники обманули граждан на 1,097 млн рублей.
- Одной из потерпевших оказалась 38-летняя жительница Энгельса. Ей позвонил якобы сотрудник банка, рассказал о попытках списания. Она ему поверила, оформила кредиты на 875,5 тыс. рублей и перевела все деньги на «безопасный счет» по номеру электронного кошелька, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
Полиция возбудила уголовное дело и просят граждан не разговаривать с теми, кто представляется сотрудниками банков.
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