На ТЭЦ в Балакове сработала автоматическая защита

Фото из группы "Молодежный Балаково"
В Балакове Саратовской области случилось ЧП на ТЭЦ-4.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе филиала «Т Плюс», там сработала автоматическая защита на оборудовании.
Это привело к резкому гулу, что напугало жителей.
Сейчас специалисты энергокомпании уже начали ремонтно-восстановительные работы.
- В течение нескольких часов ситуация будет нормализована. На период переключений снижены параметры теплоносителя, — заявили в «Т Плюс».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.