На ТЭЦ в Балакове сработала автоматическая защита

Фото из группы "Молодежный Балаково"

В Балакове Саратовской области случилось ЧП на ТЭЦ-4.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе филиала «Т Плюс», там сработала автоматическая защита на оборудовании.

Это привело к резкому гулу, что напугало жителей.

Сейчас специалисты энергокомпании уже начали ремонтно-восстановительные работы.

- В течение нескольких часов ситуация будет нормализована. На период переключений снижены параметры теплоносителя, — заявили в «Т Плюс».

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