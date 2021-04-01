Около Энгельса машина «скорой» столкнулась с «Логаном»

Под Энгельсом произошла авария со «скорой». Фото ГИБДД Энгельса

В Энгельсском районе Саратовской области сегодня днем, 1 апреля, столкнулись машина скорой помощи и Renault Logan.

- Авария случилась в 12:30 на трассе Самара — Энгельс — Волгоград, около поселка Новоселово, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса.

За медпомощью обратилась 46-летняя пассажирка иномарки.

Пострадала пассажирка иномарки. Фото ГИБДД Энгельса

Обстоятельства аварии выясняются.

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