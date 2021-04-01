«Саратовоблжилстрой» строил дом на Пензенской с нарушениями

В Заводском районе Саратова прокуратура обнаружила, что многоквартирный дом №4 в 1-й жилой группе микрорайона на Пензенской в пределах территории завода САЗ.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, дом строит АО «Саратовоблжилстрой».

При возведении были допущены нарушения: опасные зоны не были огорожены, кабели временного электроснабжения висели слишком низко и т. д.

В отношении строительной организации возбуждены дела об административных правонарушениях. Министерство строительства и ЖКХ оштрафовало производителя работ на 30 тыс. рублей и АО «Саратовоблжилстрой» на 350 тыс. рублей.

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