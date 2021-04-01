В Саратовской области проиндексируют пенсии 45 тысячам человек

С 1 апреля на 3,4% проиндексированы социальные пенсии. В Саратовской области повышение коснулось 42,4 тыс. человек.

Как уточнили в региональном управлении Пенсионного фонда РФ, социальную пенсию назначают гражданам, не получившим право на страховое обеспечение. Так этот вид пенсии могут получать инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие одного или обоих родителей, и дети, родители которых неизвестны. Размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы после повышения составил 13 912,10 руб. Социальные пенсии инвалидов I группы составили 11 593,58 руб.

К числу получателей социальных пенсий также относятся постоянно проживающие в России граждане, у которых нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии.

Кроме того, с 1 апреля на 3,4 % проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Получателями такого вида пенсий являются инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность, а также инвалиды, потерявшие здоровье во время прохождения службы в армии по призыву и члены их семей, пенсионеры, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.

В Саратовской области проживает 2,6 тыс. получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению.