Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Саратовской области

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались пять человек. Это три женщины и двое мужчин.

Как рассказал на брифинге первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов, погибшим было от 55 до 79 лет.

Всего в регионе число скончавшихся от коронавируса составило 667 человек. По словам Шувалова, ведется работа, чтобы смертность от инфекции снизилась. В январе она составляла 19,3 на 100 тыс. жителей, таким образом, Саратовская область занимает 52-е место по РФ.

Сейчас в стационарах продолжают лечение 1 627 человек, из них 471 — тяжелые пациенты. Амбулаторно лечатся 1 916 человек.

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