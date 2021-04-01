В Саратове 26-летнюю девушку отправили в колонию на восемь лет

Вынесен приговор 26-летней жительнице Волжского района Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее ее признали виновной в убийстве сожителя.

Напомним, девушку признали виновной присяжные. Установлено, что в ночь на 8 февраля 2020 года она зарезала 28-летнего мужчину ножом во время ссоры дома на улице Весенняя.

Суд отправил ее в колонию на восемь лет.

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