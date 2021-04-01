Полиция Саратова нашла похитителя портрета Тарковского из Дома кино

Из Дома кино парень украл портрет Тарковского. Фото из Инстаграм Романа Васильева

В Волжском районе Саратова полиция задержала похитителя портрета режиссера Андрея Тарковского из зала Дома кино.

- В отдел 19 марта обратился 39-летний гражданин. Он рассказал, что 8 марта вечером неизвестный вынес из здания на Октябрьской, 43 портрет. Экспертиза установила стоимость предмета — 8 225 рублей. Полиция возбудила дело, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Правоохранители спустя несколько дней, 31 марта, задержали 25-летнего безработного и ранее не судимого мужчину. Оказалось, что портрет Тарковского он украл во время киносеанса в Международный женский день. Примечательно, что пришел он туда со знакомой.

Фото городского УМВД

Позднее портрет он оставил на пороге здания.

Мужчине выписали подписку о невыезде на время расследования.

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