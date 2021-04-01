Директора филиала «Т Плюс» в Саратове оштрафовали за неправильные показатели

Директор Саратовского филиала ресурсоснабжающей организации был оштрафован
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове оштрафовали директора филиала «Т Плюс» Александра Шудегова.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, он поплатился за неправильные статистические данные, представленные в Саратовстат.
Тем самым филиал нарушил федеральное законодательство. Однако директор филиала не согласился с решением Октябрьского суда и обжаловал его в областном суде. Но оно было оставлено без изменения.
Таким образом, Шудегов был оштрафован на 10 тыс. рублей.
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