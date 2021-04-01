По улицам Саратова гуляет свинья

В Саратове сегодня, 1 апреля, пользователи соцсети заметили гуляющую свинью.

- «Потеряшка» ищет хозяина, — отметили на видео в паблике saratovonline.

В посте указано, что свинья ходит около автомобильного салона Kia на Усть-Курдюмском шоссе.

Авторы отмечают, что это не первоапрельская шутка.

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