По улицам Саратова гуляет свинья

В Саратове сегодня, 1 апреля, пользователи соцсети заметили гуляющую свинью.
- «Потеряшка» ищет хозяина, — отметили на видео в паблике saratovonline.
В посте указано, что свинья ходит около автомобильного салона Kia на Усть-Курдюмском шоссе.
Авторы отмечают, что это не первоапрельская шутка.
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