Министр Ковальский рассказал, что будет с ценами на сельхозпродукцию

Министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский на заседании регионального правительства 1 апреля сообщил, что пока запасы влаги составляют 65% от нормы в верхнем слое почвы, а в метровом слое — 75% от нормы. При этом он уточнил, что в большой части области стартовые запасы влаги достаточные.

В Саратовской области уменьшились на 70 тыс. гектаров посевные площади, переходившие от одного крупного предприятия к другому. Земли не обрабатывались осенью. Но вероятность, что весной их все-таки вспашут, есть, заметил Ковальский. Он сказал, что посевная начнется не ранее 10 апреля, точная дата будет зависеть от погодных условий.

Председатель правительства Роман Бусаргин заметил, что нужно предпринять все меры, чтобы посевные площади не уменьшились.

- Количество посевных площадей не должно уменьшится. Сельское хозяйство показало рост в 2020 году и помогло смягчить ситуацию с кризисом в экономике из-за коронавируса, — заявил Бусаргин.

При ответе на вопросы министр Ковальский, признал, что фиксируется значительный рост цены на ГСМ и минеральные удобрения.

- Местный производитель в Балаково пошел навстречу нашим селянам и зафиксировал цены, а вот 11 поставщиков из других регионов серьезно их повысили. Пока решений на федеральном уровне на этот счет нет. Безусловно, этот рост цен и на удобрения, и на ГСМ будет отражаться в цене сельхозпродукции, — заметил Роман Ковальский.

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