Троллейбусы в Саратове будут ходить до 23 часов

Время работы троллейбусов в Саратове изменится Фото: Екатерина Семенова

Троллейбусы Саратова будут ходить по новому расписанию.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, принято решение продлить время работы линейных маршрутов.

С 1 апреля троллейбусы будут ходить с 06:00 до 23:00. Это существенно дольше, чем было ранее. Например, популярный маршрут №5 ходил до 18:30, №10 до 18 часов, а №5А — до 17:30. Это создавало серьезные неудобства жителям, которые не могли после работы добраться домой. Такой график объяснялся тем, что водители не могут работать свыше 12 часов.

В МУПП «СГЭТ» отметили, что данное улучшение транспортного обслуживания саратовцев и гостей города стало возможным впервые за последнее десятилетие благодаря поддержке председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина.

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