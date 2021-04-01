Председатель правительства Роман Бусаргин: О росте цен узнаем из СМИ и жалоб населения

Роман Бусаргин заявил, что о росте цен чиновники узнают из СМИ

Заседание правительства Саратовской области 1 апреля его председатель Роман Бусаргин начал с заявления по поводу роста цен на продукты.

- По ценам на продукты — Минсельхоз и Минэконом, возьмите на контроль вместе с антимонопольной службой, нужно контролировать ситуацию и вести диалог с сетями и производителями и не допускать вещей, когда узнаем о повышении цен из СМИ или жалоб граждан. Сегодня вот прошла тема о подорожании картофеля, — заявил Бусаргин.

Он также напомнил тему о платежках «Т Плюс», по которой недавно высказывался спикер ГД Вячеслав Володин.

- Мы не отпускаем ситуацию по платежкам «Т Плюс», пока чехарда не прекратится и не будет сделан перерасчет. Сегодня на эту тему у нас состоятся несколько встреч с московским руководством компании, — анонсировал Роман Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.