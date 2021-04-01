В Саратове «Сфера» пыталась вернуть лицензию, но безуспешно

В Саратове прокуратура проверила управляющую организацию АНО «Сфера».

Напомним, ранее «Сферу» лишили лицензии на право управлять многоквартирными домами, также ее исключили из реестра лицензий.

Организация пыталась обжаловать это решение в Арбитражном суде, а потом и в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Однако безуспешно — жалоба была оставлена без удовлетворения

- Таким образом, мерами прокурорского реагирования пресечена незаконная деятельность АНО «Сфера», — сообщили в прокуратуре.

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