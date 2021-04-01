В Саратове у цирка установили охранную зону

Цирк в Саратове Фото: Ольга Симонова

Вокруг цирка имени братьев Никитиных на Чапаева, 61 / площади Кирова установили охранную зону.

Как говорится в постановлении правительства Саратовской области, граница охранной зоны объекта культурного значения «Цирк, 1963 г.» расположена на Чапаева между Дзержинского и Большой Казачьей. Там нельзя заниматься капитальным строительством, прокладывать инженерные коммуникации на фасадах, есть ограничения по использованию рекламы.

Однако на остановки этот запрет не распространяется, так же как и на детские площадки на площади Кирова.

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