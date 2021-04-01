Самоизоляцию в Саратовской области снова продлили

Самоизоляцию для пенсионеров продлили до 12 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области вновь продлили режим самоизоляции. И это не первоапрельская шутка — соответствующее постановление опубликовано официально и подписано председателем правительства Романом Бусаргиным.

- Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается до 12 апреля 2021 года, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

При этом ранее, 29 марта, появилось сообщение, что режим самоизоляции для граждан старше 65 лет отменяется.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.