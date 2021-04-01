Вопреки коронавирусу в Саратовской области снизилась смертность от инфекционных заболеваний

В минздраве Саратовской области сообщили о предварительных результатах работы в 2020 году

По итогам прошлого года в Саратовской области смертность от новообразований (рак – прим. ред) в регионе снизилась на 2,2%, от инфекционных болезней — на 12,5%, в том числе туберкулеза – на 3,8%. Министерство здравоохранения области подвело некоторые итоги развития системы медицинской помощи в 2020 году.

Отмечается снижение заболеваемости туберкулезом по сравнению с прошлым годом на 21,3%, заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила 33,9 на 100 тыс. населения, что на 24,5% ниже уровня прошлого года.

В 17,8 раз снизилась заболеваемость в 2020 году геморрагической лихорадкой с почечным синдромом — в 2019 году была эпидемия этого заболевания. В 2020 году снижение заболеваемости зарегистрировано также по острым кишечным инфекциям (на 35,6%), острому вирусному гепатиту В (на 27,3%), хроническим вирусным гепатитам (на 49,7%), коклюшу (в 3,3 раза), ветряной оспе (на 43,5%), кори (в четыре раза), менингококковой инфекции (в 2,8 раза), по острому вирусному гепатиту А (на 13,8%).

Саратовская область вошла в тройку лидеров в ПФО по темпам снижения уровня младенческой смертности. По итогам 2020 года она снизилась на 14,3% — с 4,2 до 3,6 случая на 1 тыс. родившихся живыми.

Основными своими приоритетами Минздрав региона называет усиление профилактики и пропаганду здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи, укрепление кадрового потенциала учреждений здравоохранения. Этому способствует реализация инициированных президентом РФ Владимиром Путиным национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», областных программ развития здравоохранения.