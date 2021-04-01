Дольщики ЖСК «Пять звезд» в Саратове получат 347 млн рублей

Обманутые дольщики ЖСК «Пять звезд» в Саратове получат компенсации.
Как сообщили сторонники председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, решение было принято вчера, 31 марта.
В целом сумма компенсации составит 347 млн рублей, которые получат 1 290 дольщиков.
Кроме того, ранее были выделены средства на достройку дома ЖСК «Оптимист-2018». А в отношении застройщиков ЖК «Победа» возбуждено уголовное дело. Володин планирует в апреле провести совещание на тему дальнейших действий по этому дому.
Ранее дольщики этих долгостроев обратились к Володину за помощью. Он взял ситуацию на личный контроль.
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