Саратовец купил квартиру с плесенью и через суд добился ремонта

Саратовец купил квартиру и при наступлении отопительного сезона заметил, что температура воздуха в жилище ниже положенного, а из-за высокой влажности стены покрылись черной плесенью.

- Экспертиза установила, что коридоры холода образовались из-за негерметичного заполнения межпанельных швов. Мужчина обратился в управляющую компанию и к застройщику, но те проигнорировали. Тогда он пошел в суд, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

После этого УК обязали устранить недостатки. Приставы предупредили фирму об уголовной ответственности, ремонт межпанельных швов был произведен.

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