Пенсионер утонул во время рыбалки в Воскресенском районе

Мужчину успели вытащить из воды, но он все равно вскоре скончался
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Усовка Воскресенского района Саратовской области погиб 65-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, трагедия случилась 31 марта.
Установлено, что мужчина приехал на рыбалку из города Шиханы вместе с приятелями. Вечером они собирались домой, и мужчина по льду пошел к автомобилю. Однако лед не выдержал и проломился.
Пострадавший ушел под воду, и приятели кинулись на помощь. Они сумели его вытащить, но мужчина вскоре скончался. Приехавшие медики констатировали смерть.
Следователи СК осмотрели место ЧП и труп. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Начата проверка.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
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