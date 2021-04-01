Пенсионер утонул во время рыбалки в Воскресенском районе

Мужчину успели вытащить из воды, но он все равно вскоре скончался Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Усовка Воскресенского района Саратовской области погиб 65-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, трагедия случилась 31 марта.

Установлено, что мужчина приехал на рыбалку из города Шиханы вместе с приятелями. Вечером они собирались домой, и мужчина по льду пошел к автомобилю. Однако лед не выдержал и проломился.

Пострадавший ушел под воду, и приятели кинулись на помощь. Они сумели его вытащить, но мужчина вскоре скончался. Приехавшие медики констатировали смерть.

Следователи СК осмотрели место ЧП и труп. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Начата проверка.

Следователи начали проверку гибели пенсионера Фото: СУ СКР по Саратовской области

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