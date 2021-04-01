В Саратове два расчета тушили полыхающий гараж

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Саратове вчера днем, 31 марта, сгорел гараж в Волжском районе.
- Сигнал о пожаре в ГСК «Волжанин-2» поступил в 13:59. На место выехали два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
Площадь пожара составила 6 кв. м.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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