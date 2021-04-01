В Саратове Hyundai врезался в жилой дом

Иномарка врезалась в жилой дом Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове сегодня утром, 1 апреля, Hyundai врезался в жилой дом.

- Водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

Авария произошла в 09:20 напротив дома №20.

На месте работает ГИБДД Фото: ГИБДД по Саратову

На месте работают сотрудники ГИБДД.

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