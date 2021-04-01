В Саратове Hyundai врезался в жилой дом

Иномарка врезалась в жилой дом
Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове сегодня утром, 1 апреля, Hyundai врезался в жилой дом.
- Водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
Авария произошла в 09:20 напротив дома №20.
На месте работает ГИБДД
Фото: ГИБДД по Саратову
На месте работают сотрудники ГИБДД.
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