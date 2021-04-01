В Саратове пьяная девушка зарезала сожителя на свой день рождения

В Волжском районе Саратова присяжные признали 26-летнюю девушку виновной в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, жертвой стал ее 28-летний сожитель.

Трагедия разыгралась в ночь на 8 февраля 2020 года в квартире дома на улице Весенняя. Девушка отмечала свой день рождения, выпила и поссорилась с сожителем. Во время конфликта она дважды ударила его ножом — в спину и грудь.

Мужчина скончался на месте. Девушка была арестована, свою вину она не признала.

Присяжные считают, что она виновна в убийстве, но заслуживает снисхождения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.