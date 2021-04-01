Зарплата на заводах Саратовской области должна вырасти на 10%

Средняя заработная плата на промышленных предприятиях Саратовской области в 2020 году составила 39,3 тыс. рублей.

Как сообщил заместитель председателя правительства области — министр промышленности и энергетики Андрей Архипов на заседании регионального правительства, это на 4,3% выше уровня 2019 года.

В 2020 году на промпредприятиях создано 726 высокотехнологичных рабочих мест.

На 2021 год ставится задача роста зарплаты еще на 7–10%.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.