Зарплата на заводах Саратовской области должна вырасти на 10%

Средняя заработная плата на промышленных предприятиях Саратовской области в 2020 году составила 39,3 тыс. рублей.
Как сообщил заместитель председателя правительства области — министр промышленности и энергетики Андрей Архипов на заседании регионального правительства, это на 4,3% выше уровня 2019 года.
В 2020 году на промпредприятиях создано 726 высокотехнологичных рабочих мест.
На 2021 год ставится задача роста зарплаты еще на 7–10%.
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