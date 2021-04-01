«Володин шутит»: опубликована подборка шутливых высказываний спикера Госдумы в Саратовской области

Сегодня, 1 апреля, в группе сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина появилась подборка его шутливых высказываний, сделанных во время визитов в Саратовскую область.

Видеоролик приурочен к Дню смеха и называется соответственно: «Володин шутит».

- Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо — еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! — цитируется в посте известный фильм «Тот самый Мюнхгаузен».

Комментаторы поддержали запись и отнеслись к ней с позитивом.

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