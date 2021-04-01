В Саратовской области 1 апреля выявлено еще 154 случая коронавируса

В Саратовской области за сутки зарегистрировано еще 154 случая коронавируса.
На 1 апреля 2021 года всего выявлено 54 938 зараженных. Выздоровели за сутки 152 пациента, а всего — 49 635.
В Саратове зарегистрировано 46 новых случаев, в Энгельсском районе — 17, в Балаковском — 13, в других районах еще меньше.
У 104 пациентов из 154 выявлена пневмония. На лечении в больницах и дома находятся 3 171 человек.
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