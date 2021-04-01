Маршрутка №58 сбила девушку на переходе в Саратове

Маршрутка сбила пешехода Фото: ГИБДД по Саратовской области

На улице Клочкова в Саратове маршрутка сбила пешехода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 15:50 напротив дома №1.

Микроавтобусом «Газель Next» маршрута №58 управлял 43-летний водитель. По предварительным данным, он нарушил правила переходов и сбил 25-летнюю девушку. Пострадавшая была госпитализирована.

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