Маршрутка №58 сбила девушку на переходе в Саратове

Маршрутка сбила пешехода
Фото: ГИБДД по Саратовской области
На улице Клочкова в Саратове маршрутка сбила пешехода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 15:50 напротив дома №1.
Микроавтобусом «Газель Next» маршрута №58 управлял 43-летний водитель. По предварительным данным, он нарушил правила переходов и сбил 25-летнюю девушку. Пострадавшая была госпитализирована.
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