В селе под Марксом мужчина пытался зарезать друга из-за бутылки

Мужчина вызвал приятеля на разговор и пытался его зарезать Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксовском районе Саратовской области будут судить 48-летнего местного жителя, который пытался убить своего приятеля.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ранее оба сидели в колонии.

По версии следствия, 2 февраля обвиняемый со своим 45-летним приятелем отправились в село Баскатовка из Подлесного. Их позвала местная жительница, чтобы они починили бытовую технику. После работы они втроем решили отметить и сели на кухне распивать спиртное.

Младший из мужчин вдруг взял бутылку со спиртным и попытался уйти. Его приятель расстроился от такого отношения и вызвал друга на серьезный разговор на улице. В качестве аргумента он использовал нож, которым нанес потерпевшему многочисленные ранения в грудь и конечности.

Раненый сам себе вызвал скорую помощь и в итоге остался жив.

Обвиняемый во всем сознался и раскаялся, он арестован, а его дело направлено в суд.

Обвиняемый во всем сознался и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

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