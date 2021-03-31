Анапа и Симферополь: открываются новые авианаправления из Саратова

Рейсы в Анапу и Симферополь открывает компания Red Wings. Фото из Instagram аэропорта "Гагарин"
В конце весны из Саратова можно будет улететь в Анапу и Симферополь.
Как сообщает пресс-служба аэропорта «Гагарин», продажа билетов на рейсы компании Red Wings начнется 29 мая.
В Симферополь можно будет отправиться четыре раза в неделю: во вторник, четверг, пятницу и субботу. Вылет в 01:05, прибытие в 02:10.
Три раза в неделю будут осуществляться рейсы в Анапу: в понедельник, среду и воскресенье. Вылет в 01:05, прибытие в 02:00.
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