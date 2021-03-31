Анапа и Симферополь: открываются новые авианаправления из Саратова

Рейсы в Анапу и Симферополь открывает компания Red Wings. Фото из Instagram аэропорта "Гагарин"

В конце весны из Саратова можно будет улететь в Анапу и Симферополь.

Как сообщает пресс-служба аэропорта «Гагарин», продажа билетов на рейсы компании Red Wings начнется 29 мая.

В Симферополь можно будет отправиться четыре раза в неделю: во вторник, четверг, пятницу и субботу. Вылет в 01:05, прибытие в 02:10.

Три раза в неделю будут осуществляться рейсы в Анапу: в понедельник, среду и воскресенье. Вылет в 01:05, прибытие в 02:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.