Суд обязал ТСН «Ломоносовъ» оплатить долг с начала деятельности регоператора

Вступило в силу решение Арбитражного суда Саратовской области, которое обязало ТСН «Ломоносовъ» в Энгельсе оплатить задолженность за услуги регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» в размере свыше 357 тыс. рублей.

Данное ТСН накопило задолженность за услуги регионального оператора с 2018 года. Поэтому исчерпав досудебные меры взыскания документы были переданы в суд.

В свою очередь суд установил, что несмотря на требования законодательства ТСН уклонялось от заключения договора с регоператором, при этом услуга оказывалась в соответствии с типовым договором и нормами накопления. В ходе разбирательства представители товарищества не заявили мотивированные возражения против подписания актов выполненных работ и не предоставили доказательств неоказания услуги. В своем решении суд также указал, что публичный характер договора с региональным оператором не позволяет произвольно не оказывать услугу управляющим организациям собственникам ТКО.

- Наши специалисты ведут систематичную работу по взысканию задолженности с управляющих организаций. Прежде всего с теми, кто намеренно уклонялись от заключения договора, хотя услуга им предоставлялась. Суд в очередной раз подтвердил справедливость нашей позиции и указал УК на обязанность заключить договор и применение публичного типового договора, в случае уклонения от его заключения. В ближайшее время ожидается вступление в силу ещё нескольких аналогичных судебных решений, — рассказал директор регоператора Саратовской области — филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Напомним, ознакомиться с перечнем управляющих организаций, накопивших задолженность перед региональным оператором Саратовской области за услугу по обращению с ТКО, можно по ссылке http://regoperator.ru/uznat-dolgi-uk-tszh-zhsk.

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