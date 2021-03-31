В Саратове действовала банда по продаже сертификатов на знание русского языка

В Саратовской области сотрудники УФСБ задержали членов преступной группы по организации незаконной миграции.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, возбуждено уголовное дело.

Сейчас задержанные допрошены и отправлены под подписку о невыезде. По версии следствия, они выдавали иностранцам фиктивные сертификаты о знании русского языка.

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