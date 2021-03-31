В Саратовской области под лед провалился снегоход с людьми

Мужчин спасли на Волге
Фото: Саратовская областная служба спасения
В Ровенском районе Саратовской области спасли трех мужчина из-подо льда на Волге.
- Сообщение дежурному областной службы спасения поступило около 15:00. Около села Тарлыковка под лед частично провалился трехколесный снегоход, — рассказали «КП-Саратов» в облспасе.
Спасатели на воздушной подушке эвакуировали 30, 32 и 39-летнего мужчин. От медпомощи они отказались.
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