Ремонт фонарей в Ртищевском районе обернулся уголовным делом

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора МУПа Ртищевского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, подозреваемый также является депутатом.

По версии следствия, в октябре 2020 года он заключил муниципальный контракт с главой администрации МО и индивидуальным предпринимателем на обслуживание уличных фонарей. Стоимость работ составила 289 953 рубля.

При этом предполагалось, что работы будут выполнять работники МУПа, однако деньги были перечислены на счет ИП в сумме 231,6 тыс. рублей. Директор муниципального предприятия в кассу не внес, тем самым присвоив и впоследствии потратив.

Дело возбуждено после проверки, проведенной прокуратурой района.

Расследование продолжается.

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