Новый ФАП в Синеньких будет построен до конца года

Глава Саратовского района Иван Бабошкин посетил ФАП в селе Синенькие, который обрушился в ночь на 31 марта.

Как рассказал он в своем Instagram, медучреждение продолжает прием пациентов.

- Осмотр показал, что каркас здания целый, трещин нет, обрушение стены произошло ночью, никто не пострадал, медучреждение работает в штатном режиме, жители без медицинской помощи не остались, – сказал Бабошкин.

Тем не менее, зданию уже более 100 лет, поэтому для ФАП будет построено новое здание.

- Министерством здравоохранения будут выделены денежные средства, здание будет построено в текущем году. В селе Синенькие проживают 1159 жителей, в амбулатории работают 13 медработников, они обслуживают жителей сел Синенькие, Пудовкино, Крутец, а в летний период и большое количество дачников. Без медицинской помощи на время строительства новой амбулатории никто не останется, – подчеркнул Бабошкин.

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