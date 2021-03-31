После разговоров с мошенниками саратовцы лишились почти 400 тысяч рублей

Жители Саратова потеряли почти 400 тыс. рублей после разговор с мошенниками.

- В полиции 39-летний житель Волжского района рассказал, что ему позвонила якобы сотрудница банка и рассказала, что на него хотят оформить кредит и снять деньги. Для предотвращения она предложила взять займ, продиктовать данные карты и код из СМС. После этого у мужчины списали 212 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

По такой же схеме обманули жителей Солнечного. 31-летний мужчина оформил кредит, снял деньги и перевел на «безопасные счета» 70 тыс. рублей, а 71-летняя женщина — 96 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовные дела.

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