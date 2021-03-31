В Саратове будет создан полигон для покрышек

Фото из Instagram Александра Стрелюхина

В Саратовской области должны появиться полигоны для складирования старых автомобильных покрышек.

Как сообщил в своем Instagram руководитель Дирекции по развитию Саратовской агломерации Александр Стрелюхин, муниципалитеты должны в ближайшие дни подготовить площадки.

- Считаю, на данном этапе имеет смысл создать такие площадки в Саратове, Энгельсе, Балакове, Балашове и Марксе – наиболее крупных территориях региона, – написал Стрелюхин.

Он провел совещание по вопросам утилизации автошин, которые относятся к IV классу опасности. Участие приняли представители шиноперерабатывающего завода, который готов вывозить покрышки из населенных пунктов, однако сейчас нем мест их накопления. Этой цели и будут служить полигоны.

- А тем, кому проще вывести мусор в лес, «бросить и забыть», хочу сказать: пора перестать перекладывать свою ответственность на других и осознать, что все мы живем на одной земле и хотим сохранить ее чистой для наших детей и внуков, – подчеркнул Стрелюхин.

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