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Общество31 марта 2021 16:09

За время губернаторства Радаева чиновников в Саратовской области стало меньше почти на треть

Количество госслужащих в Саратовской области сократили на 27%, подсчитали в Центре управления регионом
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Количество госслужащих в Саратовской области сократили почти на треть

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Саратовской области за последние десять лет численность госслужащих сократилась на 27%.

Как сообщили «КП-Саратов» в Центре управления регионом, за счет этого сэкономили более 400 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2020 года губернатор Валерий Радаев подписал постановление о создании комиссии по оптимизации структуры и численности органов исполнительной власти региона.

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