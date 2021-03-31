За время губернаторства Радаева чиновников в Саратовской области стало меньше почти на треть

Количество госслужащих в Саратовской области сократили почти на треть Фото: Евгения ГУСЕВА

В Саратовской области за последние десять лет численность госслужащих сократилась на 27%.

Как сообщили «КП-Саратов» в Центре управления регионом, за счет этого сэкономили более 400 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2020 года губернатор Валерий Радаев подписал постановление о создании комиссии по оптимизации структуры и численности органов исполнительной власти региона.

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