Женщина из Оренбурга обманула жительницу Балакова при продаже лекарств

В Балакове 37-летняя женщина заказала через интернет препарат для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний за 6 тыс. рублей.

- Ее не смутила 100-процентная предоплата продавцу. Она перевела деньги, но осталась ни с чем — продавец ее заблокировал, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция возбудила дело и выяснила, что к преступлению причастна 27-летняя жительница Оренбурга. Балаковские оперативники выехали туда и задержали злоумышленницу, ранее судимую за мошенничество.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.