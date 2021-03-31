Корнеев: Люди с нетерпением ждут продолжения ремонта тротуаров в Саратове

Следующий этап программы председателя Государственной Думы Вячеслава Володина по ремонту тротуаров в Саратове позволит привести в порядок те подходы к объектам социальной сферы, которые по тем или иным причинам не попали в программу прошлого года, а также сделать удобными пешие прогулки по исторической части областного центра для жителей и гостей города. По словам депутата Саратовской областной Думы, регионального координатора проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Андрея Корнеева, люди по достоинству оценили качество реализации программы в прошлом году и ждут ее продолжения.

- Прошедшая зима показала, что большая часть отремонтированных в прошлом году в рамках программы спикера Госдумы Вячеслава Володина тротуаров в Саратове успешно пережила погодные явления и остается в удовлетворительном состоянии. Люди долгое время ждали приведения в порядок пешеходных зон, поэтому, вполне логично, они надеются, чтобы новые тротуары прослужили максимально долго. В этом году благодаря председателю Государственной Думы эта программа будет продолжена.

Основываясь на опыте прошлого года, хотелось бы отметить качественную работу общественных советов, которые на всех этапах работ следили за подрядными организациями, требовали соблюдения качества. Это позволило восстановить и построить отвечающие всем современным требования, долговечные тротуары.

Важный момент, на который хотелось бы обратить внимание – ремонт коммуникаций под свежеположенным асфальтом. По большей части в прошлом году работы велись там, где трубы уже заменены или коммуникации не проходят вовсе. Но, к сожалению, есть случаи, когда коммунальщики перекапывали новый асфальт, но не могли должным образом восстановить его. Вместе с общественными советами наш депутатский корпус, активисты партпроекта будут внимательно следить за этим, – сказал Корнеев.

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