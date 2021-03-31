Фура с мусором перевернулась на подступах к Саратову

Грузовик перевернулся на трассе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовском районе утром 31 марта перевернулся грузовик с мусором.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась на 304-м км федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

Водитель не справился с управлением Фото: ГИБДД по Саратовской области

По предварительной версии, 44-летний водитель не справился с управлением фуры Scania и превысил скорость. Грузовик опрокинулся, водитель был госпитализирован.

Водитель был госпитализирован Фото: ГИБДД по Саратовской области

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