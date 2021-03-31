Фура с мусором перевернулась на подступах к Саратову

Грузовик перевернулся на трассе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Саратовском районе утром 31 марта перевернулся грузовик с мусором.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась на 304-м км федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.
Водитель не справился с управлением
Фото: ГИБДД по Саратовской области
По предварительной версии, 44-летний водитель не справился с управлением фуры Scania и превысил скорость. Грузовик опрокинулся, водитель был госпитализирован.
Водитель был госпитализирован
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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