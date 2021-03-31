В храме под Саратовом на статуе Иисуса расцвел терновый венец

Фото «Аткарской газеты»

В селе Вязовка Татищевского района Саратовской области в храме Рождества Христова расцвел терновый венец на статуе Иисуса Христа.

Венец сделали в прошлом году из оставшихся от украшения храма стеблей роз, сообщает «Аткарская газета».

Теперь туда ежедневно приезжают верующие со всей области, чтобы узреть, как на сухих ветвях розы набухают почки.

Фото «Аткарской газеты»

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